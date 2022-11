Einfluss auf den Arbeitsmarkt hat auch der Krieg in der Ukraine. Nach Angaben der Bundesagentur sind derzeit 189.000 Menschen aus der Ukraine hierzulande arbeitslos gemeldet. Rund 620.000 Menschen aus der Ukraine seien in der Grundsicherung, davon 200.000 Kinder. 59.000 Ukrainer seien bis September sozialversicherungspflichtig beschäftigt worden, 18.000 weitere in Minijobs.

Zahl der Erwerbstätigen auf Rekordniveau

Dass der Arbeitsmarkt der Krisenstimmung bislang gut standhält, zeigen auch Daten des Statistischen Bundesamtes. Denn trotz der erwarteten Winterrezession ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland auf einen Rekordwert gestiegen. Im Oktober gingen 45,7 Millionen Personen einer Arbeit nach, wie die Statistiker mitteilten.