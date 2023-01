Sowohl in Deutschland als auch in der gesamten EU arbeiten ältere Menschen deutlich häufiger als noch zu Beginn der Zehnerjahre. So ist in der Bundesrepublik der Anteil der Erwerbstätigen unter den 55- bis 64-Jährigen von 62 Prozent im Jahr 2012 auf knapp 72 Prozent im Jahr 2021 gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt mit .