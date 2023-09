Statistik der Hilfsdienste Wie Menschen ohne Wohnung leben – und wo die Regierung sie im Stich lässt

Bis 2030 will die Ampelkoalition Wohnungslosigkeit überwinden – doch geschehen ist seit Amtsantritt so gut wie nichts. Ein neuer Bericht der Hilfsdienste zeigt die prekäre Lage, vor allem in einem Bereich.