Lang stimmt Unions-Forderungen zu

Die Grünen-Chefin ergänzte: »Und langfristig, also wenn ich jetzt auf die nächsten Jahre schaue, dann finde ich auch eine Lohnersatzleistung richtig, also dass wir so wie beim Elterngeld auch pflegende Angehörige unterstützen.« Diese Forderung war zuletzt von Politikern von CDU und CSU erhoben worden.

Lang bezeichnete pflegende Angehörige als »die oft zu wenig gesehene Säule unseres Gesundheitssystems«. Vier von fünf Millionen Pflegebedürftigen würden zu Hause gepflegt, oft sogar ohne professionelle Unterstützung. Sie habe »riesigen Respekt vor der Leistung dieser Menschen«.