Finanzielle Belastung steigt dramatisch

Wer noch in der Großstadt lebt, hat oft ähnliche Vorstellungen: zehn Prozent der Einwohner von Großstädten hegen weitreichende Umzugspläne für die kommenden zwölf Monate. 40 Prozent denken dabei an eine andere Großstadt, 22 Prozent an einen Ort im »Speckgürtel«. »Entgegen mancher Erwartungen hat die Coronapandemie nicht zu einer Flucht aufs Land geführt. Unsere Befragungsergebnisse deuten darauf hin, dass damit auch in Zukunft nicht zu rechnen ist«, sagt Mathias Dolls, Vizeleiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen.