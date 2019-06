Gipfeltreffen "Autoländer" pochen auf Mitsprache bei Spitzentreffen

Für Montag ist im Kanzleramt ein Spitzentreffen zur Zukunft der Automobilindustrie geplant. Daran wollen auch Vertreter der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen teilnehmen. Dabei gehe es um einen "informellen fachlichen Austausch", sagte Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz.

Man begrüße diese Initiative der Bundesregierung ausdrücklich, heißt es in einem Schreiben der Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), Markus Söder (CSU) und Stephan Weil (SPD) an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

"Dazu ist es aus unserer Sicht allerdings auch notwendig, dass die führenden deutschen 'Autoländer' in die geplante 'Konzertierte Aktion Mobilität' einbezogen werden", schreiben die Regierungschefs der Heimatländer von Daimler, BMW und Volkswagen.

Gemeinsame Anstrengung gefordert

Kretschmann, Söder und Weil hatten vor zwei Wochen ein gemeinsames Positionspapier für die Branche vorgelegt, auf das sie sich nun auch in ihrem Brief an Merkel noch einmal beziehen. Darin hatten sie den Bund kritisiert und eine engere Zusammenarbeit untereinander angekündigt.

"Wir sehen jedoch auch den Bund in der Pflicht, denn ohne eine gemeinsame Anstrengung wird es nicht gehen", schreiben sie nun. Laut "Süddeutscher Zeitung" ist bei dem Treffen im Kanzleramt von den Ministerpräsidenten nur Söder in seiner Eigenschaft als CSU-Chef dabei.

Vor dem Spitzentreffen haben auch Verbraucherschützer den Druck auf die Autohersteller erhöht. Die Politik sei gefordert, nicht nur den Wunschzettel der Industrie entgegenzunehmen, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller. Es gehe auch darum, Bedingungen zu stellen.

Die Hersteller müssten Vertrauen schaffen, dass Angaben zu Spritverbrauch und Schadstoffausstoß stimmten, forderte der Verbraucherschützer. Daten von Autos dürften nur mit Zustimmung von Verbrauchern genutzt werden. Die Förderung von Elektroautos durch Prämien und Steuervorteile müsse auf attraktive Produkte treffen - auch für Menschen mit weniger Geld.

Vor der Sitzung haben zudem mehrere Umweltverbände ihre Forderung nach einem allgemeinen Tempolimit auf Autobahnen wiederholt. Dies sei eine "sofort wirksame Klimaschutzmaßnahme" und schütze mit einer stärkeren Vermeidung von Unfällen Leben, erklärten unter anderem Deutsche Umwelthilfe, Verkehrsclub Deutschland und Greenpeace.