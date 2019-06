Ausbau der Verkehrswege Autobahngesellschaft will Zahl der Staus verringern

Autofahrer sollen sich künftig nicht mehr so häufig über Staus auf deutschen Autobahnen ärgern müssen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Autobahn GmbH, Stephan Krenz, hat einen verstärkten Ausbau der Verkehrswege angekündigt. "Wir haben viele Jahre zu sehr von der Substanz gelebt und zu wenig investiert, aber jetzt holen wir den Rückstand auf", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Krenz will Staus unter anderem durch den Ausbau auf sechs bis acht Fahrstreifen auf einigen Streckenabschnitten und durch ein intelligentes Verkehrsmanagement reduzieren. Schon vom nächsten Jahr an würden die Verkehrsleitzentralen zudem stärker Staudaten austauschen. Dadurch werde es möglich, bei Staus Autofahrer großräumig mit Hilfe von elektronischen Schilderbrücken über den Fahrbahnen umzuleiten.

Er kündigte zugleich weniger Schlaglöcher, sauberere Parkplätze und schnellere Bauarbeiten an. Für die geplanten Maßnahmen stehe deutlich mehr Geld als früher zur Verfügung, sagte Krenz. "Die Mittel sind ausreichend."

Um das 13.000 Kilometer lange Netz der Autobahnen soll sich der Bund von 2021 an aus einer Hand kümmern - das soll Investitionen in marode Fahrbahnen beschleunigen. Bisher gibt der Bund als Eigentümer das Geld - die Länder sind für Planung, Bau und Betrieb zuständig.

Durch die Zentralisierung beim Bund könne länderübergreifend gedacht werden, so Krenz in dem Interview: "Wir haben den deutschlandweiten Blick. Baustellen sollen künftig nicht mehr an Ländergrenzen enden. Wir können auch größere Bauabschnitte in Angriff nehmen und dadurch natürlich besser bauen. Ausbau und Fahrbahnerneuerung werden künftig nach Wichtigkeit vorangetrieben und nicht nach Länderproporz."