Arbeitsmarkt BA-Chef Scheele unterstützt längere Schonzeit für Arbeitslose

Pläne der SPD, den Fall in die Grundsicherung stärker abzufedern und Arbeitslosen so ihr Erspartes länger zu lassen, hält der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, für sinnvoll. Das Konzept der Partei, wonach Vermögen und Wohnung von Hartz-IV-Empfängern zwei Jahre lang nicht angetastet werden sollen, begrüßt er. "Wenn man so Abstiegsängste mildern und auch etwas für den Zusammenhalt tun kann, dann soll man auf die Vermögens- und Wohnraumprüfung für zwei Jahre verzichten", sagte Scheele dem "Handelsblatt".

Menschen in der Grundsicherung würde das Vorhaben deutlich entlasten. Zwei Jahre lang müssten sie dann weder ihr angespartes Vermögen verbrauchen, noch droht ihnen der Zwangsumzug wegen einer zu großen Wohnung. Dies könnte aus Sicht des BA-Chefs auch zu geringeren Ausgaben für den Staat führen: Eine größere Wohnung in Hamburg-Eimsbüttel, in der man schon 20 Jahre wohne, sei im Zweifel billiger als eine neue, kleinere Wohnung am Stadtrand, gab Scheele zu bedenken.

Zu einer deutlichen Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze äußerte sich der frühere Hamburger Sozialsenator dagegen nur zurückhaltend: "Man kann immer über die Höhe des Regelsatzes reden. Aber es muss immer einen fairen Ausgleich geben zwischen denen, die mit ihren Steuern für die Leistungen zahlen, und denen, die Leistungen erhalten."

So schlimm, wie die SPD das System von Hartz IV darstelle, sei es aus seiner Sicht nicht, sagte Scheele. "Mein Eindruck ist, dass viele Betroffene selbst das System weniger schlimm finden als manche, die darüber reden." Verglichen mit fast allen europäischen Ländern habe Deutschland eine sehr gute und zuverlässige Grundsicherung. Er finde ein System wie das hiesige vorbildlich, in dem Hartz-IV-Empfänger von Beginn an die Wohnung bezahlt bekommen, dazu monatlich Geld für den Lebensunterhalt und bei Bedarf zusätzliche Leistungen.

Erneut warnte Scheele wiederum davor, Forderungen von Gewerkschaften und Teilen der SPD nach einem kräftigen Zuwachs beim Mindestlohn, nachzugehen. Der BA-Chef hält es für riskant, wenn die Politik in den Mindestlohn eingreift und ihn auf zwölf Euro je Stunde anhebt. "Aus meiner Sicht könnte der Mindestlohn zwar schneller steigen als in den bisherigen Trippelschritten", sagte er. Er habe aber Zweifel, ob die Wirtschaft in einigen Branchen und Regionen es verkraften könne, wenn die Lohnuntergrenze auf einen Schlag von 9,19 Euro auf zwölf Euro angehoben werde.