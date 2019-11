Autoindustrie Baden-Württemberg wünscht sich Staatshilfen wegen Konjunkturflaute

Angesichts der konjunkturellen Flaute fordert ein Bündnis von Arbeitnehmer - und Arbeitgeberverbänden in Baden-Württemberg flexiblere Angebote für Kurzarbeit und Qualifizierung.

Eine kurzfristige Erholung der Auftragslage sei nicht zu erwarten, daher müssten nun Maßnahmen rasch umgesetzt werden, mit denen schon in der Krise 2009 gute Erfahrungen gemacht worden seien, heißt es in einem Brief von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) an Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. So könne die maximale Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld von zwölf auf 24 Monate verlängert werden. Das Kurzarbeitergeld wird von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt, um Entlassungen zu vermeiden.

Gewerkschaft ruft zu Aktionstag auf

Unterzeichnet ist das Schreiben zudem von den Chefs des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, des Maschinenbauverbandes VDMA und der Gewerkschaft IG Metall, vom Präsidenten des Industrie- und Handelskammertages sowie dem Hauptgeschäftsführer des Handwerkstages. In dem Brief an Heil heißt es: "Wir bitten Sie eindringlich, diese Punkte aufzugreifen, damit sie so schnell wie möglich in Kraft treten können."

Die IG Metall Baden-Württemberg hat für Freitag zu einem Aktionstag gegen den Abbau von Arbeitsplätzen in der Auto- und Zulieferindustrie aufgerufen. Die Gewerkschaft erwartet mehr als 10.000 Teilnehmer auf dem Stuttgarter Schlossplatz.