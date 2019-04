Bahn, Internet, Verwaltung So lahm ist Deutschland

Digitale Verwaltung: Nummer ziehen und warten

Das Problem

Wer in Deutschland Elterngeld beantragen will, muss erst mal Papierchen sammeln gehen. Bis zu 17 Nachweise müssen junge Mütter und Väter den Behörden laut einer McKinsey-Untersuchung postalisch übermitteln - nicht zu vergessen das ausgefüllte, bisweilen neunseitige Formular. Und wenn das Baby eine Geburtsurkunde oder einen Ausweis braucht, dann müssen die Eltern in der Regel auf die Amtsstube.

Was das bedeutet, weiß in Deutschland jeder: Nummer ziehen, warten, warten, warten, Gummiblätter zählen, aufgerufen werden, hin zum Staatsdiener - das ist noch immer Alltag in der Bundesrepublik. Obwohl schon im Jahr 2000 der damalige Kanzler Gerhard Schröder (SPD) den Deutschen versprochen hatte, bald würden "die Daten laufen, nicht die Bürger".

19 Jahre danach ist die digitale Verwaltung auf dem Rückzug. Laut einer Studie der Initiative D21, einem von Unternehmen getragenen Thinktank, haben nur 40 Prozent der hiesigen Internet-User in den vergangenen zwölf Monaten mindestens ein E-Government-Angebot genutzt. 2012 waren es noch 45 Prozent. "Bislang gelingt es in Deutschland häufig nicht, den Bürgern die Erledigung ihres Anliegens komplett digital zu ermöglichen", resümiert die Studie.

Dabei meinen zwei Drittel der Deutschen laut einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom, man könne die meisten Behördengänge prinzipiell online erledigen. Noch höher ist die Zahl der Bürger, die sich eine stärkere Digitalisierung der Verwaltung wünschen. Aber es geht nicht voran. Die EU-Kommission verortete Deutschland beim E-Government nur auf Platz 20 von 28 Mitgliedstaaten.

Wie es andere besser machen: Estland

Sogar Organspender kann man in Estland auf elektronischem Weg werden. Ein Klick genügt. Aber Estlands Bürger können auch über das Web das Parlament wählen, ihr Auto ummelden - oder sich selbst. Die Steuererklärung einreichen oder die elektronische Gesundheitsakte abrufen.

Estland ist Avantgarde bei der digitalen Verwaltung. Schon seit 2002 hat jeder Este und jede Estin im Netz eine E-Identität: eine Art staatliches Nutzerprofil mit allen wichtigen Daten. Über einen Chip im Personalausweis und eine Geheimnummer können die Bürger am Computer beweisen, dass sie tatsächlich sie selbst sind. So können die 1,3 Millionen Esten nahezu alle öffentlichen Dienstleistungen erledigen, während sie zu Hause auf der Couch sitzen: 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro Woche. Und, vielleicht am wichtigsten: Sie können nicht nur, sie tun es auch. Weil die Angebote oft so benutzerfreundlich sind. 30 Prozent der Bürger etwa wählen übers Internet.

Getty Images

Die Baltenrepublik hatte nie so einen bürokratischen Wasserkopf wie große europäische Nationen. Das liegt auch an ihrer Geschichte: Bis zur Unabhängigkeit 1991 wurde Estland im Wesentlichen von Moskau aus regiert. Als die Russen dann weg waren, musste die junge Republik völlig neue Strukturen aufbauen - ob in der Staatsverwaltung, im Finanzwesen oder in der Wirtschaft. Und in den Neunzigerjahren machten Computerisierung und Vernetzung weltweit große Fortschritte.

Die estnische Regierung schätzt, dass die digitale Verwaltung ihrem Land etwa ein Plus von zwei Prozent beim Bruttoinlandsprodukt beschert - und Hunderte Arbeitsjahre spart. Es gibt aber auch Schattenseiten. Wie verwundbar wäre Estland etwa bei einem großangelegten Cyberangriff? 2017 wurde eine Sicherheitslücke bei den elektronischen Personalausweisen bekannt. Die Regierung in Tallinn reagierte prompt und bat die Bürger, die Sicherheitszertifikate ihrer Ausweise schnellstmöglich zu erneuern, um Identitätsdiebstahl auszuschließen.

Was Deutschland daraus lernen kann

Die Große Koalition gelobt Besserung. Bis 2022, so verspricht sie, sollen 575 Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden. Darunter auch das Elterngeld. "ELFE", kurz für "Einfach Leistung für Eltern" heißt das Vorhaben. Per App sollen Eltern den Antrag stellen können, ohne Papierchen einreichen zu müssen. Die Unterlagen sollen die Behörden künftig einander schicken. Bevor "ELFE" allerdings Wirklichkeit wird, müssten mehrere Bundesgesetze geändert werden. Das kann dauern - wenn es je geschieht.