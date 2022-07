Hotspot Niedersachsen

In der 25. Kalenderwoche waren demnach noch 99 je 10.000 Versicherte wegen einer Covid-19-Infektion krankgeschrieben. Der Krankenstand liegt allerdings noch immer deutlich unter dem bisherigen historischen Höchstwert. In der Spitze waren dieses Jahr bis zu 235 Beschäftigte je 10.000 Barmer-Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld wegen einer Coronainfektion krankgeschrieben. Dies war in der 13. Kalenderwoche (27. März bis 2. April) der Fall. Die Barmer ist mit rund neun Millionen Versicherten Deutschlands zweitgrößte gesetzliche Kasse.