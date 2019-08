Schwierige Witterungsverhältnisse haben den deutschen Bauern auch 2019 geringere Ernteerträge beschert. Die Getreideernte lag in diesem Jahr bei einer Menge von 45 Millionen Tonnen, teilte der Deutsche Bauernverband mit. Wenn man das Dürrejahr 2018 außer Acht lasse, seien das im Vergleich zum Durchschnitt der Ernten 2013 bis 2017 rund sechs Prozent weniger.

Verbandspräsident Joachim Rukwied sagte, die Klimaveränderungen spürten die Landwirte nun "schon im dritten Jahr". "In manchen Regionen müssen Betriebe erneut eine miserable Ernte verkraften", sagte Rukwied. Im Juni und Juli habe es in einigen Regionen Tage mit bis zu 40 Grad gegeben. "Das drückt natürlich am Ende Erträge." Andere Regionen hätten dagegen genügend Niederschlag gehabt.

"In Summe stellen wir fest, dass die Wetterextreme zunehmen", sagte Rukwied. Besonders in Mittel- und Ostdeutschland sowie in Teilen des Nordens habe es erneut zu wenig Niederschläge gegeben. Hier seien die Ernteerträge besonders schlecht gewesen, während es etwa in Bayern und Baden-Württemberg durchschnittliche Ergebnisse gegeben habe.

Schwieriges Jahr für Obst und Gemüse

Der Raps habe "enttäuscht" und sei "mittlerweile unser Sorgenkind", sagte Rukwied weiter. Für die Fruchtfolge sei der Rapsanbau enorm wichtig. Für die bevorstehende Rapsaussaat sei baldiger Regen dringend nötig.

Auch für Obst und Gemüse sei 2019 "erneut ein schwieriges Jahr" gewesen, teilte der Verband mit und sprach von einer durchschnittlichen Erntebilanz. Für den Wein sagte Rukwied erneut eine "sehr gute Qualität" voraus, wenngleich die Erntemenge nicht an die Rekordzahlen des vergangenen Jahres heranreichen werde.

Rukwied forderte Hilfe von der Politik. "Das Witterungsrisiko, das immer größer wird, liegt beim Landwirt", sagte er. Doch durch eine steuerliche Förderung sowie Anschubkapital für den Aufbau einer Versicherung könne geholfen werden, damit sich Bauern gegen solche Risiken absichern könnten. Die Bauern selbst würden wegen der Klimaveränderungen vermehrt resistente Samenmischungen einführen.

Bauern mit existenzbedrohenden Finanznöten wegen der Dürre haben inzwischen rund 228 Millionen Euro staatliche Hilfen bekommen. Die größte Einzelsumme aus dem Bund-Länder-Programm entfiel mit Stand 31. Juli auf Brandenburg mit 69,7 Millionen Euro.