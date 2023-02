Sie meldete den Vorfall an Unilever, bekam aber zu hören, sie sei selbst dafür verantwortlich, »zu ihren Prinzipien zu stehen« und »ihren Körper nicht für einen Job herzugeben«. Unilever erklärte später, das Unternehmen sei »zutiefst schockiert und traurig« über die Vorfälle.

Der Konzern verkaufte den Betrieb noch während der Recherchen. Der neue Eigentümer ist Lipton. Man habe die beiden betreffenden Manager umgehend suspendiert und eine Untersuchung angeordnet, teilte der Konzern mit.

Ähnlich sind die Zustände offenbar auch in anderen Betrieben. Viele Vorgesetzte versprechen Frauen offenbar, sie für weniger gefährliche oder anstrengende Arbeiten einzusetzen, wenn sie sich fügen, so die BBC. Einige Arbeiterinnen berichteten auch von Drohungen mit Entlassung. »Ich darf meinen Job nicht verlieren, denn ich habe Kinder«, sagte eine der Frauen der BBC. »Es ist einfach nur Folter: Er will mit dir schlafen, erst dann bekommst du einen Job«, berichtet eine andere. Eine weitere Frau sagte dem Sender, sie habe sich mit HIV angesteckt, weil ihr Vorgesetzter sie zu Sex gezwungen habe.