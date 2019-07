TÜV-Prüfung beim BER Testlauf für den Pannen-Airport

Es war ein Fest ohne großes Aufheben. Der Flughafenchef, ein Bauunternehmer, ein Planer und der Polier nahmen die Zeremonie am Rohbau vor, Mitarbeiter der Flughafengesellschaft und der Baufirmen stellten das Publikum. Doch kein Minister, kein Staatssekretär fand an diesem Dienstag den Weg auf die Baustelle am BER. Das Richtfest für das Terminal 2 fand ohne politische Prominenz statt, die Flughafen-Gesellschafter, der Bund und die Bundesländer Berlin und Brandenburg waren lediglich durch Beamte aus der zweiten Reihe vertreten.

Ein paar hundert Meter vom gefeierten Betontorso entfernt, der ab Herbst 2020 als BER-Ergänzungsterminal jährlich sechs Millionen Passagiere abfertigen soll, fand schon einmal ein Richtfest statt - vor neun Jahren und drei Monaten. Der Rohbau des Hauptterminals war damals gerade errichtet - und anders als heute war das Interesse in Politik und Wirtschaft groß, dabei zu sein, wenn es am künftigen Hauptstadt-Airport etwas zu feiern gibt.

Klaus Wowereit (SPD), in jener Zeit Regierender Bürgermeister von Berlin und Aufsichtsratschef beim Flughafen, pries den wichtigen Standortfaktor und lobte, dass trotz des harten Winters alles im Kosten- und Zeitplan sei. Matthias Platzeck (SPD), damals Ministerpräsident Brandenburgs, jubelte : "Das ist unser Ticket für die Zukunft."

Wenige Wochen später cancelten die Flughafen-Manager zum ersten Mal den Eröffnungstermin. Nichts war im Zeitplan, vor allem die Planungen für die Technik im Inneren ein einziges Desaster. Auch der dann beschlossene Eröffnungstermin Juni 2012 konnte nicht gehalten werden, Wowereit musste ihn vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme absagen. Seitdem haben sich mehrere Flughafenchefs und Aufsichtsratsvorsitzende zerrieben. Engelbert Lütke Daldrup, seit zweieinhalb Jahren Chef der Flughafengesellschaft, will nun endlich eröffnen. Geplant ist jetzt Oktober 2020.

Rund 300 Szenarien müssen getestet werden

Noch nie in der jahrelangen Pannengeschichte des BER war die Chance größer, dass es diesmal klappen könnte. Zumindest scheinen erstmals alle Einzelkomponenten der Brandschutztechnik zu funktionieren.

Wirklich sicher ist Lütke Daldrups Eröffnungsprognose trotzdem noch nicht. Seit Montag prüft der TÜV Rheinland, ob die hochkomplexe Sicherheitstechnik im Hauptterminal zusammenpasst. Ob Sprinkleranlagen rechtzeitig und an der richtigen Stelle anspringen, wenn Rauchmelder Brände signallsieren. Ob Türen im entscheidenden Moment auf- und zugehen, Entrauchungsanlagen wirksam Rauch absaugen.

Zwei Monate lang wird der TÜV das Terminal durchleuchten, rund 300 Szenarien müssen getestet werden. Einen Monat lang werden Prüfer dann ihre Ergebnisse auswerten und einen Bericht verfassen. Erst wenn alle Anlagen miteinander reibungslos und fehlerfrei funktionieren, wird der TÜV seinen Stempel geben.

Anschließend, ab Ende Oktober oder Anfang November, werden die Genehmigungsbehörden dann ihrerseits prüfen, vielleicht werden ihnen dafür die TÜV-Ergebnisse auf Papier reichen, vielleicht auch nicht. Womöglich werden Mitarbeiter des Bauamts des brandenburgischen Landkreises Dahme-Spreewald selbst noch einmal nachprüfen.

Stoßen sie dabei auf keine wesentlichen, die Sicherheit gefährdenden Fehler, kann dann, voraussichtlich ab Anfang des kommenden Jahres, der Flughafenbetrieb am BER mit Gepäckabfertigung, Einchecken und Transport von Passagieren und Gepäck geübt werden. Die Flughafengesellschaft hofft, bis dahin auch die Tausenden von Mängeln beseitigt zu haben, die der TÜV bereits moniert hatte, die aber nicht sicherheitsrelevant zu sein scheinen.

Im Video: Flughafen Berlin-Brandenburg BER - Deutschlands teuerste Baustelle

Video SPIEGEL TV

Am kommenden Montag werden TÜV-Verantwortliche den BER-Aufsichtsrat über ihre Prüfungen informieren. Bewertungen, die Rückschlüsse auf den Eröffnungstermin zu lassen, können die Mitglieder des Kontrollgremiums allerdings noch nicht erwarten. Die Botschaft, so heiß es in der Flughafengesellschaft, werde eher sein, dass die Voraussetzungen geschaffen wurden, damit der TÜV überhaupt prüfen kann.