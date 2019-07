TÜV-Prüfung Teststart beim BER angeblich geplatzt

Die Generalprobe am pannengeplagten Hauptstadtflughafen BER ist laut einem Medienbericht geplatzt. Wie der "Tagesspiegel" meldet, konnte der TÜV Rheinland an diesem Mittwoch nicht wie geplant mit den umfassenden Praxistests der Sicherheitssysteme am BER beginnen. Der Grund: Die Flughafengesellschaft konnte nicht alle erforderlichen Dokumente vorlegen. Der Bund hält 26 Prozent an der Gesellschaft, den Rest teilen sich die Länder Berlin und Brandenburg.

Damit würde sich der Start der sogenannten Wirk-Prinzip-Prüfungen (WPP) verzögern. An diesem Mittwoch sollten die technischen Tests losgehen, seit Montag liefen Vorbereitungen.

Die Flughafengesellschaft widerspricht der Darstellung der Zeitung. Die WPP sei "nicht gestoppt oder unterbrochen worden", sagte ein Sprecher. Die operativen Tests sollen demnach an diesem Donnerstag beginnen.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte beim Richtfest für das neue Terminal 2 den Start der Überprüfungen als Durchbruch hervorgehoben. "Mit dem Start der WPP im Juli ist die Eröffnung im Oktober 2020 noch sicherer geworden", sagte er dem "Tagesspiegel".