Kreativer Umgang mit Wohnungsnot Berlinerin stellt sich als lebende Suchanzeige aus

Die Wohnungsnot in Berlin hat sich in den vergangenen Jahren zugespitzt. Deutlich sichtbar machte das zuletzt eine über hundert Meter lange Warteschlange für eine Wohnungsbesichtigung in Berlin-Charlottenburg. Auch in Kreuzberg stünden die »Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen denen für die Berliner Klubs wie dem Berghain um nichts nach«, schreibt Bizim Kiez.

Hinzu kommen die hohen Preise. Ein WG-Zimmer kostet im Sommersemester 2023 im Schnitt 640 Euro, wie das Moses Mendelssohn Institut (MMI) in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-gesucht.de vor wenigen Wochen in einer Studie veröffentlichte. Das seien 140 Euro mehr als noch vor zwölf Monaten. Berlin sei damit die zweitteuerste Stadt nach München.