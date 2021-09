Bundesratsinitiative beschlossen Berliner Senat will Mietendeckel jetzt im Bund erreichen

Der rot-rot-grüne Berliner Senat scheiterte mit seiner Regulierung der Mieten in der Hauptstadt. Was vor Ort nicht gelang, will die Landesregierung nun mithilfe einer Gesetzesänderung im Bund erreichen.