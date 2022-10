Gericht sieht Ansehen der Justizbeamten in Gefahr

In dem Urteil vom 12. Oktober, über das das Gericht allerdings erst am Mittwoch informierte, heißt es laut der Mitteilung , die Frau hätte wegen ihrer Folgepflicht und der geltenden Dienst- und Sicherheitsvorschriften für den Strafvollzug gegenüber Gefangenen und Entlassenen notwendigerweise Zurückhaltung wahren müssen. »Sie hätte jede Beziehung zu diesen, die geeignet sein könnte, Zweifel an einer ordnungsgemäßen Dienstausübung zu begründen, zur Kenntnis der Anstaltsleitung bringen müssen.«