Nach den Plänen von Hubertus Heil, die er erst am Montag konkret angekündigt hatte, sollen sich Beschäftigte künftig ein Jahr bezahlt weiterbilden können. »Wer eine Auszeit von seinem Job nimmt, um sich weiterzubilden, erhält Unterstützung aus der Kasse der Bundesagentur für Arbeit in Höhe des Arbeitslosengelds. Also 60 Prozent des Einkommens beziehungsweise 67 Prozent für Familien«, hatte Heil gesagt. Voraussetzung solle eine Verständigung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein.