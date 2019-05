Nach Abstürzen der Boeing 737 Max US-Luftfahrtbehörde wartet auf neue Steuerungssoftware

Der Flugzeughersteller Boeing lässt sich offenbar Zeit damit, die überarbeitete Steuerungssoftware für die 737 Max zur Prüfung an die US-Luftfahrtbehörde FAA zu geben. Die FAA warte weiterhin darauf, dass Boeing das neue Stabilisierungssystem MCAS formell zur Genehmigung vorlege, sagte der amtierende FAA-Chef Dan Elwell am Mittwoch im texanischen Fort Worth.

Boeing hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, das Unternehmen habe das Software-Update für den Flugzeugtyp abgeschlossen. Bevor die 737 Max den Flugbetrieb jedoch wieder aufnehmen können, muss die US-Luftfahrtbehörde einer Wiederzulassung zustimmen. US-Fluggesellschaften rechnen damit, dass die Maschinen ab August wieder abheben dürfen. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit dürften die Überprüfungen allerdings sehr akribisch ausfallen. Von Seiten der Behörde will deshalb niemand einen Termin für die Freigabe nennen.

Nach den beiden Abstürzen war einweltweites Flugverbot für 737-Max-Maschinen verhängt worden. In beiden Fällen steht das speziell für diesen Flugzeug-Typ entwickelte Stabilisierungssystem MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) im Verdacht, eine verheerende Rolle gespielt zu haben. Es drückt bei einem drohenden Strömungsabriss die Nase des Flugzeugs automatisch nach unten, auch wenn die Piloten gegensteuern.

FAA-Chef Elwell äußerte sich einen Tag vor dem Beginn einer Konferenz von Vertretern der Luftfahrtbehörden von 33 Staaten. Dabei will die FAA darüber berichten, welche Schritte sie unternommen hat, um sicherzustellen, dass die Boeing 737-Max künftig sicher fliegen kann.