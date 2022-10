Das ist der Grund für den aktuellen Vertrauensverlust: Eine populistische Regierung verkündet ein von Wunschdenken geprägtes Programm, das bestenfalls lose in der Realität verankert ist. Truss und Co. geben sich ein ambitioniertes Wachstumsziel, auf dessen Basis man künftig Einnahmen erzielen will, legen aber keinen realistischen Plan vorlegt, wie sie dieses Ziel zu erreichen gedenken.

Wenn die Regierung die sozialen Auswirkungen der Energieverteuerungen bekämpfen will – was unabweisbar ist –, muss sie sich das Geld anderswo holen: durch Einsparungen oder Steuererhöhungen. Wenn sie etwas für die Angebotsseite der Volkswirtschaft tun will, dann am besten durch eine Wiederannäherung an den EU-Binnenmarkt; verbesserte Bildungseinrichtungen, insbesondere für Kleinkinder, damit Mütter rascher in den Beruf zurückkehren können; eine liberale Einwanderungspolitik; öffentliche Investitionen in die Infrastruktur und einiges mehr.

Die OECD, die Organisation der Marktdemokratien, hat im August einen umfangreichen Großbritannien-Bericht vorgelegt, in dem sich eine Menge konstruktiver Vorschläge finden . Aber das ist alles schwierig, kompliziert, langwierig und von einer Menge Verteilungskonflikten durchzogen – also reichlich unattraktiv aus der sloganverliebten Perspektive eines populistischen Politikansatzes.

Der Preis des Populismus

Ein Kennzeichen populistischer Wirtschaftspolitik ist das Ausblenden von Neben- und Folgewirkungen. Ein Finanzminister, der Kredite aufnimmt und damit die Zinsen nach oben treibt – wie Kwarteng –, erschwert die Finanzierung privater Investitionen und konterkariert damit sein proklamiertes Ziel, die Wachstumskräfte stärken zu wollen. Wer Schulden macht, hinterlässt seinen Nachfolgern Verbindlichkeiten, die deren Spielräume einschränken. Wer Importe behindert, indem er Zölle und andere Handelsbeschränkungen einführt – wie Donald Trump und die Brexiteers –, sorgt für Verknappungen und Preiserhöhungen. Wer Zuwanderung erschwert, muss später mit Arbeitskräftemangel zurechtkommen. Wer die Steuern für Reiche senkt, muss im Zweifel die fehlenden Staatseinnahmen bei ärmeren Bevölkerungsgruppen zusammenkratzen. Wer nichts gegen die Erderwärmung unternimmt, bürdet künftigen Generationen kaum kalkulierbare Lasten auf.

Wirtschaftspolitik ist von einer Vielzahl solcher Konflikte durchzogen. Wer sie einfach ignoriert, macht sich das Leben leichter.