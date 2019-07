Nach Dammbruch in Brasilien Gericht verurteilt Bergbaukonzern Vale zu Wiedergutmachung

Knapp ein halbes Jahr nach dem verheerenden Dammbruch im ostbrasilianischen Brumadinho hat ein Gericht ein Urteil verkündet und den Bergbaukonzern Vale zur Wiedergutmachung verpflichtet. Das Unternehmen müsse alle entstandenen Schäden beheben, ordnete ein Richter im Bundesstaat Minas Gerais an.

Er legte aber vorerst keine Schadenssumme fest. Diese könne derzeit noch nicht beziffert werden, sagte Richter Elton Pupo Nogueira.

Es gehe nicht nur um die Todesopfer der Katastrophe. Der Dammbruch habe auch die Umwelt und die wirtschaftlichen Aktivitäten in der Region geschädigt. Zugleich hielt das Gericht das Einfrieren von elf Milliarden Reais (rund 2,6 Milliarden Euro) von Vale für künftige Entschädigungszahlungen aufrecht.

Der Damm eines Rückhaltebeckens für Bergbauabfälle an der Mine Córrego do Feijao war am 25. Januar geborsten. Millionen Tonnen Schlamm ergossen sich über die Umgebung des Bergwerks, sie begruben Häuser, Autos und Straßen unter sich. Mindestens 248 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, 22 weitere werden noch immer vermisst. Die mit Schwermetallen durchsetzte flüssige Masse gelangte auch in den angrenzenden Fluss Paraopeba und kontaminierte ihn.

Mehr zum Thema Nach Schlammlawine in Brasilien TÜV Süd warnt vor weiteren Dammbrüchen

Vale teilte mit, das Gericht habe die "Kooperation" des Unternehmens während des Verfahrens anerkannt. Der Konzern wolle "rasch und gerecht" für die Begleichung der Schäden aufkommen, die durch die Katastrophe entstanden seien.

Nach dem Dammbruch war auch der TÜV Süd in die Kritik geraten. Das deutsche Zertifizierungsunternehmen hatte den Damm im Auftrag von Vale im September 2018 geprüft und trotz mehrerer Wartungsempfehlungen für sicher erklärt.