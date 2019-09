"Get ready for Brexit" heißt die Kampagne, mit der die Menschen in Großbritannien sich auf den EU-Austritt ihres Landes vorbereiten sollen. Für die damit verbundenen Hamsterkäufe ist ihr Geld aber immer weniger wert. Denn die Unsicherheit belastet das britische Pfund. Die Währung ist nun erstmals seit Januar 2017 unter die Marke von 1,20 Dollar gefallen, der Tiefststand liegt bei 1,1994 Dollar. Gegenüber dem Euro hält sich das Pfund allerdings besser.

In Großbritannien will sich eine Gruppe Parlamentarier gegen den harten Brexit-Kurs von Premierminister Boris Johnson stellen. Mit einer Gesetzesinitiative soll eine abermalige Verschiebung des Brexit-Termins erzwungen werden, soweit keine neue Austrittsvereinbarung mit der Europäischen Union gefunden wird. Es wird über Neuwahlen spekuliert.

Die Unsicherheit belastet die Menschen in Großbritannien. Jeder fünfte Haushalt in Großbritannien kauft einer Umfrage von Barclaycard zufolge verstärkt Güter des täglichen Bedarfs, um sich auf Engpässe nach dem Brexit einzustellen. Ganz oben auf der Liste stünden Konserven, Haushaltsgüter und getrocknete Lebensmittel.

Nicht dringend notwendige Anschaffungen zurückgestellt

Wie zuverlässig diese Umfragedaten sind, ist unklar. Klar ist: Die britischen Verbraucher waren seit dem Brexit-Referendum 2016 eine Stütze für die Wirtschaft des Landes und machten mit ihrem Konsum einen Teil der wegfallenden Unternehmensinvestitionen wett.

Inzwischen aber, so legen es die Zahlen zu den Ausgaben der Verbraucher im Einzelhandel nahe, verzichten viele Briten auf nicht dringend notwendige Anschaffungen. Das Umsatzwachstum sei im August auf Null gefallen, nachdem es bereits im Juli mit nur 0,3 Prozent den für diesen Monat niedrigsten Anstieg verzeichnet hatte, teilte der Einzelhandelsverband mit. Über die vergangenen zwölf Monate betrachtet verlangsamte sich das Umsatzwachstum auf 0,4 Prozent, den geringsten Wert, seit der Verband 1995 mit der Datenerhebung begann.

Die Zurückhaltung der Haushalte erhöht nach Einschätzung von Wirtschaftsexperten das Risiko einer Rezession. Die britische Wirtschaft ist im zweiten Quartal bereits geschrumpft. Kommt es auch im laufenden Sommerquartal zu einem weiteren Rückgang, steckt Großbritannien in einer Rezession. Die Industrie steuert zwar nur etwa zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei, doch hängen auch andere Branchen von ihr ab, darunter unternehmensnahe Dienstleister.

Das Wirtschaftsklima in Großbritannien ist wegen des drohenden harten Brexit so schlecht wie seit fast sieben Jahren nicht mehr. Der entsprechende Index fiel im August um 1,8 auf 92,5 Punkte, wie die EU-Kommission ermittelte. Bei Dienstleistern, Einzelhändlern und Verbrauchern trübte sich die Stimmung merklich ein. In der Industrie hellte sie sich zuletzt zwar etwas auf. Bei einem EU-Abschied Großbritanniens ohne Scheidungsvertrag droht den Unternehmen allerdings die Unterbrechung wichtiger Lieferketten.