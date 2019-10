SPIEGEL: Herr Zint, der Brexit rückt immer näher, und kein deutscher Hafen ist so auf das Großbritannien-Geschäft angewiesen wie Sie.

Zint: Der Englandverkehr macht 80 Prozent unseres Umsatzes aus, in Hamburg oder Bremerhaven sind es vielleicht drei Prozent. Weil diese großen Universalhäfen so nah liegen, haben wir uns vor Jahren auf diese Nische konzentriert: den europäischen Kurzstreckenverkehr, vor allem nach Großbritannien. Wir schlagen pro Jahr etwa 240.000 Autos um, die ins Vereinigte Königreich (UK) gehen, aber auch Container und Lkw-Trailer mit allen möglichen Waren.

Zur Person Privat Hans-Peter Zint, 63, ist seit 2005 Chef von Cuxport. Das Unternehmen betreibt das Hafenterminal in Cuxhaven und hat sich auf Verschiffung von Autos, Containern und LKW-Sattelauflegern Gütern nach Großbritannien spezialisiert. Als junger Mann war Zint selbst einmal Kapitän zur See.

SPIEGEL: Wird sich diese Konzentration jetzt rächen? Die Transportbranche fürchtet, dass es zu massiven Problemen im Güterverkehr kommt, wenn Waren für oder aus Großbritannien mit dem Brexit verzollt werden müssen.

Zint: Bis heute ist nicht absehbar, ob und wann es zum Brexit kommt, und ob es ein geregelter oder ungeregelter Austritt wird. Fakt ist: Nach einem Austritt aus dem EU-Binnenmarkt werden alle Sendungen von und nach UK einer Zollabfertigung unterliegen. Damit würde der Anteil der Ladungen mit Zollrelevanz bei uns von heute auf morgen hochschießen: von fünf Prozent auf 85 Prozent. Aber ich habe keine Angst davor. Und wir haben früh die Entscheidung getroffen, uns auf den Austritt vorzubereiten, ausgehend vom Worst-Case-Szenario.

SPIEGEL: Das wäre der ungeregelte Brexit. Wie haben Sie das gemacht?

Zint: Erstens haben wir unser Terminal-Managementsystem umgestellt, das jede Ladung auf den Terminals erfasst und verwaltet. Unter anderem haben wir eine direkte Daten-Schnittstelle zum System des Zolls eingerichtet, das wird vieles vereinfachen. Zweitens haben wir unsere Mitarbeiter umfassend geschult und auf das Zollthema sensibilisiert. Drittens haben wir unabhängig vom Brexit mehr als acht Hektar zusätzlichen Stauraum geschaffen: Pufferfläche, wenn Sendungen wegen Zollproblemen länger lagern müssen. Wir sind bereit - auch für einen harten Brexit.

SPIEGEL: Anders als Sie haben sich viele deutsche Logistikunternehmen bislang allenfalls rudimentär auf den Brexit vorbereitet, mit der Begründung, dass niemand weiß, wann genau es zu welchem Austritt kommt - sofern überhaupt.

Zint: Vertreter namhafter Spediteure haben uns noch Anfang 2018 gesagt: Der Brexit kann gar nicht kommen, das ist praktisch unmöglich, deshalb bereiten wir uns nicht darauf vor. Ob die das heute noch so sagen würden? Ich glaube eher nicht. Wenn Sie nur ein paar Prozent England-Geschäft haben, können Sie sich das vielleicht leisten. Wir können dieses Risiko nicht eingehen. Und ich bin überzeugt: Der Brexit kann neue Geschäftschancen für uns hier in Cuxhaven eröffnen - wenn wir eine reibungslose, verzögerungsfreie Abfertigung und damit Lieferketten mit gesicherten Laufzeiten anbieten.

SPIEGEL: Wieso sollten Spediteure künftig mehr Ladung über Cuxhaven nach Großbritannien verschicken statt wie bisher über die Ärmelkanalroute Calais-Dover oder durch den Eurotunnel?

Zint: Wir haben ein ganz anderes Konzept. In Calais und Dover rollen die Lkw-Fahrer oft mitsamt ihrer Fracht auf die Fähre. Nach dem Austritt wird es Zollkontrollen oder Zollanmeldungen geben. Sobald ein Truck da ein Problem hat, werden die Fahrzeuge hinter ihm in der Spur Schlange stehen. Kommt es zu großen Staus, können die Zeitpläne und gesamte Lieferketten ins Wanken kommen. In Cuxhaven gibt es fast ausschließlich unbegleitete Verkehre.

SPIEGEL: Was bedeutet das?

Zint: Die Lkw kommen zum Terminal, laden ihren Container oder Trailer ab, nehmen vielleicht noch einen für den Rückweg mit - und sind vom Hof. Wenn es dann ein Zollproblem gibt, steht zwar der Container oder der Trailer auf unseren Umschlagflächen, aber nicht der ganze Lkw mitsamt Fahrer. Es gibt keine Warteschlangen, keine Rückstaus, und wir als Terminal können bei der Lösung etwaiger Zollprobleme noch Hilfestellung geben, sodass die geplante Schiffsabfahrt wahrscheinlich noch erreicht werden kann. Ich erwarte kein Chaos bei uns.

SPIEGEL: Im Moment sieht es eher nicht nach einem harten Brexit aus. Das Unterhaus in London scheint Boris Johnsons Deal mit der EU mehrheitlich gutzuheißen. Waren Ihre Vorbereitungen am Ende umsonst?

Zint: Nein. Wenn es einen geregelten Brexit gibt, etwa indem Großbritannien in der Zollunion bleibt, dann müssen die Güter zwar nicht verzollt werden. Sehr wohl aber müssen dann alle Güter zollamtlich behandelt werden, weil die Briten aus dem Binnenmarkt ausscheiden. Das heißt, dass spätestens Anfang 2021 die Ausfuhren beim Zoll angemeldet werden müssen, so wie früher vor dem Binnenmarkt. Und auf der Importseite gilt dann das Gleiche. Gerade wenn die Briten Freihandelsabkommen mit Drittstaaten wie den USA abschließen, wird der Zoll hier genau hinschauen müssen.

SPIEGEL: Was, wenn sich die neuen Regeln gar nicht groß von den alten unterscheiden?

Zint: So kommt es nur, wenn Großbritannien im EU-Binnenmarkt bleibt. Aber das will die Regierung in London nicht - eben weil sie dann zum Beispiel keine neuen Freihandelsabkommen unabhängig von der EU vereinbaren kann.

SPIEGEL: Und wenn London den Brexit am Ende doch noch abbläst?

Zint: Dann haben wir in Cuxhaven ein erweitertes IT-System und top geschulte Mitarbeiter - und so die Voraussetzung zur effektiven Abfertigung auch für außereuropäischen Linienverkehr geschaffen. Schadet sicher nicht.