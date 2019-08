Brexit Londoner Geldhäuser verschieben Kapital in den Euroraum

Der oberste EZB-Bankenaufseher Andrea Enria erwartet, dass Geldhäuser im Zuge des Brexit erhebliche Geschäftsteile von London in die Eurozone verlagern.

Voraussichtlich würden am Ende des Prozesses Vermögenswerte von 1,3 Billionen Euro von der britischen Hauptstadt in den Euroraum bewegt, sagte Andrea Enria in einem Interview mit dem finnischen Fernsehsender Yle.

Demnach würden 24 Banken in Teilen umziehen. Sieben davon würden direkt unter der Aufsicht der Europäischen Zentralbank stehen. Weitere 17 würden dort unter nationaler Aufsicht stehen, wohin sie umziehen.

"Alle Anforderungen erfüllt"

Die EZB ist seit Herbst 2014 für die Kontrolle der großen Geldhäuser im Euroraum zuständig. Aktuell gilt das für 114 Banken, darunter auch die Deutsche Bank und die Commerzbank. Die Überwachung der kleineren Institute obliegt weiterhin den nationalen Aufsichtsbehörden.

Im Zuge der Vorbereitungen auf den Brexit hätten die Banken alle von der Aufsicht verlangten Anforderungen erfüllt, sagte Enria. Ein Notfallplan sei zudem in Kraft. Ein solches Ereignis könne aber Schocks und Turbulenzen an den Finanzmärkten zur Folge haben, warnte Enria. Die Aufsicht müsse darauf vorbereitet sein.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte angekündigt, den Brexit mit oder ohne Abkommen am 31. Oktober zu vollziehen. Kritiker befürchten bei einem Ausscheiden des Landes aus der EU ohne Austrittsabkommen starke wirtschaftliche Verwerfungen.