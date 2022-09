Brexit und Energiekrise Britisches Pfund so wenig wert wie zuletzt 1985

Ähnlich wie der Euro, der seit Januar sogar 20 Prozent an Wert zum Dollar verloren hat, setzen eine Reihe von Faktoren das Pfund unter Druck. In Großbritannien zeichnet sich eine tief greifende Wirtschaftskrise ab. Die Lebenshaltungskosten schießen in die Höhe. Grund dafür sind nicht nur die durch Russland ausgelösten Energiepreis-Steigerungen in Europa, sondern auch der britische Austritt aus der Europäischen Union (EU).