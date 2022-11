Die Vorzeichen dafür stehen aktuell nicht gut. So ist die Arbeitslosigkeit in Großbritannien überraschend gestiegen – anders als von Experten erwartet. Die Erwerbslosenquote stieg im Zeitraum Juli bis September auf 3,6 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Im September lag die Quote sogar bei 3,8 Prozent. Damit zeigen sich erste Auswirkungen der konjunkturellen Talfahrt.