In Nordrhein-Westfalen erhalten den Angaben zufolge heute viele Männer eine vergleichsweise hohe Rente, weil sie früher in gut bezahlten Jobs im Bergbau arbeiteten.

Gemessen an anderen östlichen Bundesländern sind die Altersbezüge der Rentner in Berlin-Ost mit rund 1699 Euro relativ hoch, was durch den hohen Anteil an Rentnern mit Ansprüchen aus ehemaligen Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der DDR begründet ist. Auch Frauen bekamen im Durchschnitt im Ostteil Berlins mit 1501 Euro die höchsten Renten.