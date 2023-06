Mehr als 900.000 Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Deutschland steigt seit geraumer Zeit wieder in Richtung der Grenze von einer Million. Im Juni galten 908.000 Menschen als langzeitarbeitlos, waren also mindestens zwölf Monate ohne Job.

Nahles hatte sich gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag und dem Landkreistag tags zuvor in einem Brandbrief an die Bundesregierung gewandt, um auf die Situation in den Jobcentern aufmerksam zu machen. Das Personal dort sei nach Coronapandemie, Energiekrise und dem Zustrom an Menschen aus der Ukraine stark belastet.