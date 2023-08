Im bisherigen Hartz-IV-System war die Grundsicherung in vielen Jahren nur um magere Beträge gestiegen. So gab es 2022 eine Erhöhung um drei auf 449 Euro für alleinstehende Erwachsene – als »kümmerlich« kritisierte dies damals etwa das Deutsche Kinderhilfswerk. 2021 hatte das Plus 14 Euro und in den Jahren davor zweimal acht Euro betragen.

Mit Blick auf die Bürgergelderhöhung wies Paus auch noch mal auf die Kindergrundsicherung hin, die ab 2025 verschiedene bisherige staatliche Leistungen für Kinder zusammenführen soll. »Familien mit wenig finanziellem Spielraum erhalten mehr und gebündelt die Leistungen, die ihnen zustehen.« Paus und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatten sich in der Nacht zu Montag nach monatelangen Diskussionen über die Finanzierung des Vorhabens grundsätzlich geeinigt.