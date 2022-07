Wohnen und Vermögen : Hier sollen die wegen der Coronapandemie befristet eingeführten erheblichen Lockerungen zum Standard werden. Das heißt: In den ersten beiden Jahren des Bezugs soll Bürgergeld gezahlt werden, auch wenn die Empfängerin oder der Empfänger über ein Vermögen bis zu 60.000 Euro verfügt. Für jede weitere Person der Bedarfsgemeinschaft sollen 30.000 Euro unangetastet bleiben. Auch das im Anschluss geltende Schonvermögen soll auf 15.000 Euro pro Person erhöht und dessen Prüfung entbürokratisiert werden. Vermögen zur Altersvorsorge soll getrennt davon freigestellt werden, das Auto nicht mehr verkauft werden müssen, wenn es zu wertvoll ist, und die selbst bewohnte Immobilie darf künftig größer sein. Die Freibeträge beim Einkommen für Schüler, Studenten und Auszubildende werden auf 520 Euro erhöht.

Die Eingliederung in den Arbeitsmarkt soll stärker auf Vertrauen und Augenhöhe beruhen. Die bisherigen Eingliederungsvereinbarungen, die in der Praxis einem vom Jobcenter diktierten und strafbewehrten Pflichtenheft für die Empfänger gleichkamen, sollen abgeschafft und durch einen gemeinsam erarbeiteten Kooperationsplan ersetzt werden. Werden sich Jobcenter und Empfänger dabei nicht einig, ist ein Schlichtungsmechanismus geplant – wobei noch unklar ist, wie dieser konkret aussehen und wie unabhängig er sein soll. Zudem soll es für jene Menschen, die gleich mehrere schwerwiegende Probleme haben und dadurch weit entfernt davon sind, eine Beschäftigung im regulären Arbeitsmarkt aufnehmen zu können, nun auch ein Coaching als Standardinstrument geben.

Sanktionen: Sie sollen grundsätzlich bestehen bleiben, in dem vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen entschärften Rahmen, der höchstens Kürzungen von 30 Prozent des Regelsatzes erlaubt. Allerdings sollen sie auch bei Pflichtverletzungen nicht mehr so schnell verhängt werden: In den ersten sechs Monaten des Bezugs sind sie ausgeschlossen, solange gilt eine sogenannte Vertrauenszeit. Erst danach kann das Jobcenter die Mitwirkungspflichten verbindlich vorschreiben und Pflichtverletzungen sanktionieren. Termine im Jobcenter bleiben Pflicht, sollen aber flexibler formlos möglich werden.