»Die schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen spüren wir nun auch auf dem Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit steigt, und das Beschäftigungswachstum verliert an Schwung«, sagte BA-Chefin Andrea Nahles.

Die Wirtschaft in Deutschland war zu Jahresbeginn in in eine Rezession gerutscht. Als Hintergrund gilt, dass die inflationsgeplagten Verbraucher weniger konsumierten. Zahlreiche Ökonomen rechnen mittlerweile davon aus, dass die deutsche Wirtschaft 2023 insgesamt zurückgehen könnte.