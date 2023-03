Seine Warnungen begründet der Bundesrechnungshof auch mit den Auswirkungen der Zinswende. Während der Bund 2021 noch knapp vier Milliarden Euro an Zinsen zahlte, würden es 2023 fast 40 Milliarden Euro sein. Dieser Entwicklung habe sich der Bund »weitgehend ausgeliefert, zumal er sich die zinsgünstigen Kreditkonditionen der letzten Jahre nicht langfristig gesichert hat«. Der Bund müsse dem Parlament deshalb regelmäßig über die Zinsrisiken berichten. Mit Blick auf die Belastung künftiger Generationen sollten außerdem die in der Krise aufgenommenen Kredite schneller getilgt werden.

Die Rechnungsprüfer erneuerten auch ihre Kritik an sogenannten Sondervermögen , wie sie Lindner zuletzt unter anderem für die Ausstattung der Bundeswehr genutzt hat. Mit ihrer Hilfe würden die Vorgaben der Schuldenbremse umgangen, heißt es in dem Bericht. Dabei sollte die Ausweitung von Schulden über Sondervermögen eigentlich nicht mehr möglich sein, so der Rechnungshof. »Dieses tragende Prinzip wurde im Jahr 2022 ›scheibchenweise‹ ausgehöhlt.«