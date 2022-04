Die FDP stimmte im Kabinett allerdings nur unter dem Vorbehalt zu, dass während der Beratungen im Bundestag weitere Details geklärt würden. Dies sei in einem Begleitschreiben zum Kabinettsbeschluss festgehalten worden, berichtet Reuters. »Mit dem Osterpaket geht Bundeswirtschaftsminister Habeck einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Alle wichtigen Reformschritte konnten allerdings aus Zeitgründen noch nicht in das Paket einfließen«, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr der Nachrichtenagentur dpa .

Die Vorlage von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht vor, dass bis 2030 der Anteil von Ökostrom am Bruttostromverbrauch auf 80 Prozent steigt. Das wäre nahezu eine Verdoppelung. Habeck hatte die Vorhaben bereits im Januar angekündigt. Sie sehen Änderungen an zahlreichen Gesetzen und Verordnungen vor. Damit werden Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag von SPD , Grünen und FDP umgesetzt, die zum Erreichen der Klimaziele beitragen sollen.

Zum Vergleich: 2021 lag die Quote erst bei 42 Prozent. Experten rechnen allerdings mit einem steigenden Stromverbrauch. »Daraus folgt, dass im Jahr 2030 insgesamt rund 600 Terawattstunden Strom in Deutschland aus erneuerbaren Energien bereitgestellt werden sollen«, hieß es in Regierungskreisen.

Die Pläne der Regierung müssen noch durch den Bundestag. Es wird damit gerechnet, dass die Änderungen bereits zum 1. Juli in Kraft treten könnten. Weitere Klimaschutzmaßnahmen werden im Jahresverlauf erwartet. Sie sollen vor allem für mehr Energieeffizienz in Gebäuden und Fortschritte bei den CO2-Zielen für den Verkehrssektor sorgen. Umstritten ist auch noch der Plan, dass die Länder zwei Prozent ihrer Fläche für Windenergie bereitstellen sollen.

Deutschland, das noch stark abhängig ist von Gas- und Öl-Lieferungen aus Russland, soll insgesamt bis 2045 klimaneutral sein. Deswegen hat Habeck in Aussicht gestellt, das Tempo beim Klimaschutz zu verdreifachen. Allerdings ist der Treibhausgas-Ausstoß Deutschlands im vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen. Der Gebäude- und Verkehrssektor haben ihre Ziele nicht geschafft, anders als die Industrie und Landwirtschaft.

Zu den Kritikpunkten der FDP an den Vorhaben sagte Fraktionschef Dürr, man müsse weg von einer Klimapolitik, die immer nur Ziele formuliere, ohne zu definieren, wie diese Ziele erreicht werden könnten. »So bleibt in diesem Paket derzeit noch unklar, wie ein klimaneutrales Stromsystem bis 2035 erreicht werden soll. Hier wäre es wesentlich besser das Ziel realistischer zu wählen und stattdessen die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass das Ziel auch tatsächlich erreicht wird.«

Die EEG-Umlage über die Stromrechnung solle zum 1. Juli vollständig abgeschafft werden, so Dürr. »Ich befürchte, das Osterpaket macht an dieser Stelle eine Rolle rückwärts, in dem es die Möglichkeit der Wiedereinführung in Aussicht stellt. Die Ampel hat sich daher darauf verständigt, dass es bei der Beratung im Bundestag noch wesentliche Änderungen geben wird.«