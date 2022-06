Deutliches Plus zum 1. Juli: Der Bundestag hat die diesjährige Rentenerhöhung beschlossen. Demnach steigen die Altersbezüge in knapp einem Monat um 5,35 Prozent in Westdeutschland und um 6,12 Prozent in Ostdeutschland. Das ist die kräftigste Erhöhung seit Jahrzehnten.