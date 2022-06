Bis 2020 hielt der Bund die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ein – dann wurde sie wegen Corona ausgesetzt. Das wird mindestens ein weiteres Jahr so bleiben. Der Bundestag hat wegen der anhaltenden Pandemie und des Krieges in der Ukraine dem Bund erneut ermöglicht, zusätzliche Kredite aufzunehmen. Dafür stimmten in namentlicher Abstimmung 398 Abgeordnete, es gab 251 Gegenstimmen und 35 Enthaltungen.