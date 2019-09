"Sichtgeschützt abzustellen" Bundeswehr warnte vor SUV-Nutzung rund um Klimaproteste

Der wachsende Unmut über SUV-Fahrzeuge - eine Art Stadtgeländewagen - hat die Bundeswehr offenbar bewogen, vor dem Klimastreik am 20. September eine Warnung an die Truppe rauszugeben.

In einem internen Sicherheitshinweis heißt es, SUV und ihre Fahrer könnten Ziel von Aktionen gewaltbereiter Gruppierungen und Einzelpersonen werden. Diese könnten die angemeldeten Demonstrationen für ihre Zwecke nutzen. Dienstliche SUV seien daher an diesem Tag "sichtgeschützt innerhalb der Liegenschaft abzustellen". Zudem sollten für zwingend notwendige Fahrten Ersatzfahrzeuge eingesetzt und Innenstädte gemieden werden. Die Bundeswehr verfügt nach eigenen Angaben über eine "hohe Anzahl an geländegängigen Fahrzeugen".

Das Verteidigungsministerium bestätigt die Existenz der Empfehlung für Reisetätigkeiten an diesem Tag. Der Schutz der "Soldatinnen und Soldaten sowie des Materials" stehe an erster Stelle. Möglichen sicherheitsrelevanten Vorfällen begegne man bereits präventiv. "In der Rückschau wurden keine relevanten Sicherheitsvorfälle mit Fahrzeugen der Bundeswehr bekannt", sagt ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Die Warnung galt nur für den Tag.

Die Bundeswehr verfügt hauptsächlich über echte Geländefahrzeuge, etwa den "Wolf" auf Basis einer Mercedes-Benz G-Klasse oder den "Stier" vom Typ Nissan Pathfinder. Letzterer wird beispielsweise bei den Feldjägern eingesetzt. Im Rahmen der Umstrukturierung des Bundeswehrfuhrparks auch auf Leasingfahrzeuge werden zudem seit Ende 2008 Mercedes-Benz G 280 CDI "Greenline" an verschiedene Einheiten ausgegeben. Der G 280 CDI ist ein handelsübliches Fahrzeug und kein taktisches Militärfahrzeug wie etwa der "Wolf".

Es kommt immer mal wieder vor, dass die Bundeswehr die Truppe vor speziellen Gefahrenlagen rund um öffentliche Ereignisse warnt. So gab es zum G20-Gipfel in Hamburg 2017 eine Sicherheitswarnung an die Soldaten vor Attacken von "gewaltbereiten linksextremistischen Protestteilnehmern". Sogar ein Uniformverbot für die Tage des Gipfels wurde deswegen damals verhängt.