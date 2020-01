Widersprüchliche Angaben zur Flucht von Carlos Ghosn Von Instrumentenkästen und Geisterflughäfen

Carlos Ghosns aufsehenerregende Flucht aus Japan liest sich schon jetzt wie ein Wirtschaftskrimi. Der Ex-Nissan-Chef wurde offenbar von einer privaten Sicherheitsfirma aus Tokio geschmuggelt und mit einem Privatjet über Istanbul nach Beirut geflogen. An dem Plan soll mehrere Monate gearbeitet worden sein.

Im Libanon besitzt der Ex-Konzernchef ein Luxusanwesen in Beirut. Ghosn ist in Brasilien geboren und im Libanon aufgewachsen, er besitzt die französische, brasilianische und libanesische Staatsangehörigkeit.

Nachrichtenagenturen aus verschiedenen Ländern veröffentlichten an diesem Donnerstag verschiedene unbestätigte Details der Flucht: So soll sich laut dem libanesischen Nachrichtensender MTV eine Gruppe Paramilitärs als Musiker für eine Dinner-Party ausgegeben haben und den Ex-Manager in einem Kontrabass-Koffer aus seinem Haus geschmuggelt haben. Ghosn ist nur 1,67 Meter groß.

Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu teilte mit, bei Ghosns Flug mit einem Privatjet sei der Atatürk-Flughafen in Istanbul genutzt worden sein, der seit Oktober für den regulären Betrieb geschlossen ist.

Der japanische Sender NHK berichtete, der 65-Jährige besitze zwei französische Pässe, von denen er nur einen abgegeben habe. Den zweiten habe er in einer verschlossenen Tasche mit sich tragen dürfen. Aus libanesischen Justizkreisen hieß es, Ghosn sei mit einem gültigen neuen französischen Pass eingereist.

Interpol erlässt Haftbefehl gegen Carlos Ghosn

Mehrere Medien berichteten übereinstimmend, dass Ghosns Ehefrau Carole das Komplott ausgeheckt habe. Laut Ghosns japanischem Anwalt haben die beiden noch am 24. Dezember mehr als eine Stunde miteinander gesprochen. Dabei darf Ghosn mit ihr laut Kautionsauflagen gar keinen Kontakt haben.

Fest steht, dass der Fall Ghosn inzwischen für internationale Verwicklungen sorgt. In der Türkei sind sieben Personen festgenommen worden, die Ghosn bei seiner Flucht unterstützt haben sollen. Unter den Verdächtigen sollen auch vier Piloten sein.

Japan hat bei der internationalen Polizeibehörde Interpol einen Haftbefehl gegen Ghosn erwirkt. Aus dem Außenministerium in Tokio hieß es, Japans Regierung sei nun auf Hilfe der libanesischen Behörden angewiesen, da kein Auslieferungsabkommen mit dem Mittelmeerstaat bestehe.

Unterdessen hat sich auch die französische Regierung geäußert: Ghosn könne sich in Frankreich sicher fühlen - zumindest vor einer Auslieferung nach Japan. "Wenn Herr Ghosn nach Frankreich käme, würden wir Herrn Ghosn nicht ausliefern, denn Frankreich liefert niemals seine eigenen Staatsangehörigen aus", sagte die Staatssekretärin im französischen Wirtschafts- und Finanzministerium, Agnès Pannier-Runacher.

"Ich habe meine Ausreise allein organisiert"

Der einst hoch angesehene Automanager wurde erstmals im November 2018 in Tokio verhaftet. Gegen ihn liegen insgesamt vier Anklagen vor. Ghosn wird vorgeworfen, sein Einkommen als zu niedrig angegeben, Nissan um fünf Millionen Euro geschädigt und sich persönlich bereichert zu haben. In Japan droht ihm eine mehrjährige Gefängnisstrafe, der Prozess sollte im April beginnen.

Ghosns Anwälte beteuern, selbst von dem Coup ihres Mandaten überrumpelt worden zu sein. "Wir wurden davon völlig überrascht, ich bin sprachlos", sagte Ghosns Anwalt Junichiro Hironaka in Tokio. Er habe keinen Kontakt zu Ghosn, sagte Hironaka. Er wisse nicht, "wie es nun weitergehen soll".

Ghosn will sich erst in der kommenden Woche äußern. Er sei "nicht länger eine Geisel des manipulierten japanischen Justizsystems", hatte er in einer ersten Stellungnahme gesagt. Dass seine Familie in die Planung seiner Flucht verwickelt gewesen sein könnte, wies Ghosn in einem Statement zurück. "Es war ich ganz allein, der meine Ausreise organisiert hat", so Ghosn. Anderslautende Berichte seien unwahr. "Meine Familie hat keine Rolle gespielt."