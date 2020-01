Getürmter Ex-Automanager Interpol erlässt Haftbefehl gegen Carlos Ghosn

Nach seiner überraschenden Flucht aus Japan in den Libanon wird der frühere Konzernchef Carlos Ghosn jetzt per internationalem Haftbefehl gesucht. Aus libanesischen Justizkreisen hieß es, die internationale Polizeibehörde Interpol habe ein entsprechendes Gesuch im Auftrag der japanischen Regierung an die Generalstaatsanwaltschaft in Beirut geschickt.

Aus dem Außenministerium in Tokio hieß es, Japans Regierung sei nun auf Hilfe der libanesischen Behörden angewiesen, da kein Auslieferungsabkommen mit dem Mittelmeerstaat bestehe.

Demnach soll Ghosn in der kommenden Woche im Libanon zu den Vorwürfen befragt werden. Danach werde entschieden, ob japanische Experten an den dortigen Ermittlungen beteiligt würden. Aus Regierungskreisen in Beirut hieß es zugleich, Ghosn sei mit einem gültigen neuen französischen Pass in den Libanon eingereist.

Eigentlich sollte Ghosn in Japan der Prozess gemacht werden. Dort war er im April unter strengen Auflagen auf Kaution freigekommen. Diese sollten verhindern, dass er sich ins Ausland absetzt.

Ghosn war dann aber am Montag überraschend im Libanon aufgetaucht. Insidern zufolge flog der Automanager am Montag mit einem Privatjet von Istanbul nach Beirut. Dort besitzt er ein Luxusanwesen in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Der Ex-Manager besitzt die französische, brasilianische und libanesische Staatsangehörigkeit. Seine Familie stammt ursprünglich aus dem Libanon.

Fluchtroute über Istanbul, Festnahmen in der Türkei

Laut dem türkischen Sender NTV haben Behörden in der Türkei sieben Personen festgenommen, die an der Flucht des Ex-Managers beteiligt waren. Unter den Verdächtigen sollen auch vier Piloten sein.

Unterdessen hat sich auch die französische Regierung in dem Fall zu Wort gemeldet: Ghosn könne sich in Frankreich sicher fühlen - zumindest vor einer Auslieferung nach Japan. "Wenn Herr Ghosn nach Frankreich käme, würden wir Herrn Ghosn nicht ausliefern, denn Frankreich liefert niemals seine eigenen Staatsangehörigen aus", sagte die Staatssekretärin im französischen Wirtschafts- und Finanzministerium, Agnès Pannier-Runacher, dem Sender BFMTV.

Pannier-Runacher wies allerdings auch daraufhin, dass auch Ghosn nicht über dem Gesetz stehe. In der Vergangenheit hatten in dem Fall Ermittler auch in Frankreich Renault-Büros durchsucht. Mit anderen Worten: Vor einer Auslieferung wäre Ghosn in Frankreich zwar geschützt, aber nicht gefeit vor möglichen eigenen Ermittlungen der französischen Justiz.

Ghosn war lange Renault- und Nissan-Chef. Er gilt als Architekt des internationalen Autobündnisses zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi.