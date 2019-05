Für die Öffentlichkeit gab es einen demonstrativen Handschlag der Unterhändler und ein paar dürre Sätze - aber keinen Hinweis auf den tatsächlichen Stand der Verhandlungen. Die Unterhändler von China und der US-Regierung haben ihre Gespräche am Freitag nach 90 Minuten ohne greifbares Ergebnis beendet.

Vor den Kameras der wartenden TV-Teams verabschiedete sich Chinas Chefunterhändler Liu He per Handschlag von Robert Lightizer, dem US-Handelsbeauftragten, in dessen Büro die Gespräche stattgefunden hatten. "Es waren konstruktive Diskussionen. Das ist alles, was ich sagen kann", sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin, der an der Gesprächsrunde ebenfalls teilgenommen hatte. "Ganz okay" sei die Runde gewesen, zitiert die Nachrichtenagentur "Bloomberg" den Chinesen Liu He.

Damit bleibt weiter unklar, ob - und wie - der Handelskonflikt zwischen den Supermächten USA und China beigelegt werden kann. Der eskalierende Streit der beiden größten Wirtschaftsmächte schürt die Angst vor einem Einbruch der Weltkonjunktur. Die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zollerhöhungen für Produkte aus China traten Freitag in Kraft. Die Führung in Peking kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an, ohne Details zu nennen.

Furcht um die Weltwirtschaft

Trump sieht allerdings keinen Grund für rasches Handeln. "Es gibt absolut keinen Grund zur Eile", twitterte er und dämpfte damit Hoffnungen auf eine schnelle Lösung des Streits. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire warnte angesichts der Zuspitzung in dem seit Monaten schwelenden Konflikt: "Es gibt keine größere Gefahr für das Weltwirtschaftswachstum."

Vor Beginn der Verhandlungen hatten die USA die Einfuhrgebühr für bestimmte chinesische Produkte von zehn auf 25 Prozent angehoben. Betroffen sind Waren aus 5700 Kategorien im Volumen von 200 Milliarden Dollar. "Zölle werden unserem Land weit mehr Reichtum bringen als selbst ein phänomenales Geschäft nach der traditionellen Art", betonte Trump. "Wir werden weiter mit China verhandeln in der Hoffnung, dass sie nicht noch einmal versuchen, den Deal erneut anzutasten", twitterte er.

Für etwas Luft in den Verhandlungen dürfte die Tatsache sorgen, dass die bereits von China aus gestartete Seefracht von den neuen Zöllen ausgenommen ist - sofern sie vor dem 1. Juni in den USA ankommt. "Dieser Aufschub könnte ein Zeitfenster öffnen, in dem die USA und China weiterverhandeln können", hieß es in einer Analyse der Investmentbank Goldman Sachs. Dass die Gespräche überhaupt weiterliefen, sei ein "positives Zeichen".

Wirtschaftsexperten befürchten durch den Zollstreit einen Rückgang des Welthandels. Auf die Frage nach der gravierendsten Folge der höheren Zölle antworten sie vorwiegend "weniger Handel", wie eine Umfrage des Ifo-Instituts unter 1130 Volkswirten weltweit ergab. "Tatsächlich haben die wechselseitigen Maßnahmen bereits deutliche Spuren hinterlassen, über internationale Wertschöpfungsketten auch in Drittländern", sagte Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner.

Erst China - dann Deutschlands Autoindustrie?

Ungemach droht auch weiter der deutschen Autoindustrie. Die könnte sich die US-Regierung nämlich nach China als nächstes vorknöpfen. So zumindest lassen sich Äußerungen von US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross verstehen. Es sei nämlich so, dass nur eine Hälfte des US-Handelsdefizits auf China entfalle, sagte der Trump-Vertraute bei einem Besuch in Luxemburg. Die andere gehe auf Autoeinfuhren zurück.

Um das Handelsdefizit zu verringern, "müssen wir uns mit China als geografischer Einheit und mit der Autoindustrie als einem Produktsektor befassen", sagte Ross. S-Präsident Donald Trump werde am 18. Mai über einen Bericht des Ministeriums entscheiden, in dem die Auto-Einfuhren der USA unter anderem als Gefahr für die nationale Sicherheit bezeichnet worden waren. Unter diesem Vorwand könnte die Regierung einseitig hohe Strafzölle erheben.

Hier finden Sie die Einschätzung eines US-Ökonomen der Lage: "Dieser Streit kann noch viel hässlicher werden"