Man kann sich die Frage stellen, warum gerade deutsche Finanzminister so oft in Krisenlagen daneben liegen. Es gibt nicht viele Länder, in denen die ökonomische Qualifikation eine so geringe Rolle bei der Auswahl des Finanzministers zu spielen scheint. Noch gewichtiger könnte sein, dass das Ministerium seit Lindners Antritt wieder dazu tendiert, eine Lehre der Ökonomie wiederzubeleben, in der es per se schon gar keine große Krisenpolitik geben darf – und der Staat sich immer eher zurückziehen soll, weil die Märkte es schon richten. So wie das auch die Eichels, Steinbrücks und Schäubles einst dachten. Wer an so etwas glaubt, übersieht dann auch mal die eine oder andere herannahende Jahrhundertkrise. Und macht sie nur noch schlimmer.

Es spricht einiges dafür, dass es in den Geschichtsbüchern Anklang findet, wenn es in diesem Herbst 2022 eine Regierung samt Finanzminister gegeben haben wird, die alles darangesetzt hat, einen Gaspreis- und Inflationsschock aufzufangen – komme (und koste es), was wolle. Ob über Gaspreisdeckel und erneuerte X-Euro-Tickets oder Tankrabatte, die ja nachlassen können, wenn der Ölpreis fällt. Und im Zweifel über Steuern auf Energiekonzerne finanziert, die gerade dank Putins kalkuliertem Preistreiben gigantische Gewinne einfahren. Immerhin hat der russische Präsident schon erfolgreich dazu beigetragen, dass bei uns via Gasschock und -angst sowohl Konsum- wie auch Geschäftsklima der Wirtschaft gefährlich auf Rezessionskurs sind.

Das Geld ist da. Und es geht um eine Menge. Alles andere ist Gerede deutscher Finanzminister.