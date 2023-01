Lindner über Energiehilfen 200 Milliarden für »Doppelwumms« werden wohl nicht ausgeschöpft

Mit bis zu 200 Milliarden Euro will der Staat für Entlastung von hohen Energiepreisen sorgen. Doch ganz so viel Geld wird wohl nicht gebraucht, sagte Finanzminister Christian Lindner beim Weltwirtschaftsforum in Davos.