Laut Statistischem Bundesamt steckten im vergangenen Jahr mehr als 700.000 Menschen unfreiwillig in Teilzeitjobs fest, das waren 5,7 Prozent der rund 12,5 Millionen Teilzeitbeschäftigten hierzulande. Der Anteil geht jedoch seit Jahren deutlich zurück, er hat sich innerhalb eines Jahrzehnts beinahe gedrittelt. Zugleich sank der Anteil der Beschäftigten mit überlangen Arbeitszeiten von gewöhnlich mehr als 48 Stunden pro Woche auf den tiefsten Stand seit 1991: Noch 2,5 Millionen Menschen überschritten dieses gesetzliche Limit, 8,9 Prozent der Vollzeitbeschäftigten.

Rentenreform rückt laut SPD näher

Am Freitag hatte die SPD im Bundestag »große Aufschläge« angekündigt, um die Rente zu stabilisieren. Die Parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast sagte in Berlin, sie gehe davon aus, dass der Sozialminister Hubertus Heil (SPD) bald konkrete Gesetzesvorschläge für das in der Ampelkoalition vereinbarte Rentenpaket vorlege. Im Kern gehe es darum, die gesetzliche Rente zu stärken und das Rentenniveau bis über das Jahr 2025 hinaus zu stabilisieren, sagte Mast. Sie erinnerte an das Wahlkampfversprechen der SPD, »dass die Menschen, insbesondere die jungen Menschen wissen, wofür sie ihre Beiträge bezahlen und was sie am Ende herausbekommen«.