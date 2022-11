Ursprünglich hatten Expertinnen und Experten sogar Einnahmen in Höhe von rund 100 Milliarden Euro in Aussicht gestellt – allerdings bei einer Besteuerung der Übergewinne mit 90 Prozent. (Lesen Sie hier , wie viel verschiedene Steuersätze dem Staat einbringen würden und hier mehr dazu , wie andere Staaten das regeln.) Der Steuersatz von 33 Prozent bliebe also eher am unteren Ende der möglichen Spanne.