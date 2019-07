SPON-Umfrage Lagarde als EZB-Chefin - Deutsche sehen es positiv

Die Nominierung von Christine Lagarde als neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) wird von einer Mehrheit der Deutschen begrüßt. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für SPIEGEL ONLINE.

Demnach sehen knapp 47 Prozent der Befragten die Entscheidung für die Französin sehr oder eher positiv. Als eher oder sehr negativ bewerten die Personalie hingegen 32 Prozent.

Damit schneidet Lagarde bei der Bevölkerung deutlich besser ab als Ursula von der Leyen (CDU), die zeitgleich vom Europäischen Rat als neue EU-Kommissionschefin vorgeschlagen wurde. Laut dem jüngsten SPON-Regierungsmonitor sind 59 Prozent mit der bisherigen Verteidigungsministerin unzufrieden. Noch schlechter wurde angesichts des Maut-Debakels im Kabinett nur Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bewertet.

Zu Lagarde hat sich allerdings gut jeder fünfte Befragte noch keine eindeutige Meinung gebildet. Dass dürfte auch daran liegen, dass sie als Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die Bundespolitik bislang keine größere Rolle spielte. In ihrer bisherigen Funktion beschäftigten sie vor allem Länder wie Griechenland, für die der IWF in der Eurokrise Hilfen in Milliardenhöhe mitfinanzierte.

Während die Große Koalition diese Hilfsprogramme mittrug, wurden sie von Oppositionsvertretern scharf kritisiert. Die Linken kritisierten die damit verbundenen Reformauflagen, AfD und auch FDP warnten vor einer Verschwendung deutscher Steuergelder.

Diese Kritik scheint sich auch in den jetzigen Meinungen zu Lagarde niederzuschlagen: Mehr als die Hälfter der Anhänger von Union, SPD und auch Grünen bewerten Lagardes Nominierung positiv. Deutlich geringer ist dieser Anteil bei FDP (40 Prozent) und Linken (31). Bei der AfD überwiegt sogar klar die Abneigung: 77 Prozent sehen hier eine EZB-Chefin Lagarde eher oder sehr negativ.