Draghi-Nachfolgerin Christine Lagarde ist jetzt EZB-Chefin

Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) beginnt eine neue Ära. Die Französin Christine Lagarde hat ihr Amt als EZB-Präsidentin angetreten. Die Juristin und frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) löste Mario Draghi ab, dessen achtjährige Amtszeit am 31. Oktober endete.

Lagarde, ehemals französische Finanzministerin, ließ bereits Sympathien für eine Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik der EZB erkennen. Allerdings will sie nach eigenen Aussagen mögliche negative Folgen und Nebeneffekte des EZB-Kurses genauer in den Blick nehmen. Die Sorgen der Menschen müssten beachtet werden. Zudem will die 63-Jährige das Themenspektrum der EZB um gesellschaftliche Fragen wie Klimapolitik und Frauenförderung erweitern.

Erste Frau an der Spitze der EZB

Vor Ende der Amtszeit Draghis hatten Europas Währungshüter ihren Anti-Krisen-Kurs noch einmal verschärft - gegen heftige Widerstände auch interne Widerstände und zum Leidwesen von Sparern und Banken. Beschlossen wurde ein Maßnahmenpaket gegen Konjunkturschwäche mit höheren Strafzinsen für Banken, frischen Milliarden für Anleihenkäufe und einem vorerst zementierten Zinstief.

Am Tag des Amtsantritts Lagardes wird mit Protesten gegen die Notenbank gerechnet. So kündigte die globalisierungskritische Bewegung Attac eine Demonstration an. Sie fordert, bei künftigen Anleihenkäufen der EZB soziale Kriterien sowie Umwelt- und Klimaschutz zu berücksichtigen. Zudem haben die Klimabewegungen Fridays for Future und Extinction Rebellion zu Protesten vor dem Gebäude der EZB aufgerufen.

Mit Lagarde besetzt zum zweiten Mal seit Gründung der EZB im Juni 1998 Frankreich den Spitzenposten bei der gemeinsamen Zentralbank. Erster EZB-Präsident war der Niederländer Wim Duisenberg zwischen 1998 und 2003, es folgten der Franzose Jean-Claude Trichet und der Italiener Draghi, der das Amt die vergangenen acht Jahre innehatte. Zudem bestimmt erstmals eine Frau die Geschicke der EZB, die über die Geldpolitik für die Eurozone entscheidet. Hauptziel der Zentralbank ist Preisstabilität.