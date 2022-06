Als Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist er insbesondere dann in der Öffentlichkeit präsent, wenn seine Gewerkschaft mit Streiks den Bahnverkehr in Deutschland großflächig lahm legte – und damit Arbeitgeber, Politiker und Bahnkunden immer wieder gegen sich aufbringt. Auch in den kommenden zwei Jahren wird Claus Weselsky Chef der GDL bleiben. 97 Prozent der Delegierten der Generalversammlung haben den 63-Jährigen wiedergewählt, teilte die GDL am Dienstag mit.