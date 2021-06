Gericht weist Klagen von Klinikpersonal ab Wie Impfverweigerer in Texas ihren Job verloren

No jab, no job: Diese Regel einer US-Klinik in Houston hat ein Gericht bestätigt – mit Folgen für zahlreiche Mitarbeiter. Auch in einem deutschen Krankenhaus geht die Leitung offenbar gegen ungeimpfte Beschäftigte vor.