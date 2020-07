Pflegebeauftrager der Bundesregierung über Corona-Prämie Icon: Spiegel Plus "Die haben den Knall nicht gehört"

Wer in der Altenpflege arbeitet, soll einen Corona-Bonus von 1500 Euro erhalten. Doch bei vielen kommt das Geld nicht an. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus sagt, woran das liegt und was sich ändern muss.

Ein Interview von Cornelia Schmergal