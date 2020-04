Gerichtsbeschluss in Coronakrise Jobcenter muss obdachlosem EU-Bürger Hartz IV zahlen

Vielen obdachlosen Ausländern stehen in Deutschland keine Sozialleistungen zu. Nun stellt das Sozialgericht Düsseldorf in einem Beschluss fest: In der Coronakrise hat der Staat das Überleben zu sichern.